Piero Angela “benedice” l’imitazione di Fabio Fazio | VIDEO

Tutto era iniziato con un’imitazione. Poi, 40 anni dopo, quei momenti di ilarità sono tornati in diretta su Rai3. Nel corso della puntata di Che Tempo Che Fa, andata in onda domenica sera sul terzo canale, è andato in scena un siparietto tra Fabio Fazio e Piero Angela. Il giornalista e divulgatore scientifico ha voluto ricordare gli anni in cui i due si sono conosciuti, rivelando un “dietro le quinte” riproposto anche ieri sera, in diretta. Fabio Fazio imita Piero Angela, come 40 anni fa.

Fazio imita Piero Angela: il divulgatore dà la sua “benedizione”

Il divulgatore scientifico ha ricordato alcuni episodi di quando era più giovane, spiegando il suo rapporto con le imitazioni: “Io mi ricordo di te, eri un giovanotto di 18 anni di talento. Conducevi un programma in cui facevi la mia imitazione e ci siamo conosciuti proprio in quel periodo”. Poi, tra un ricordo e l’altro di quel passato, Fabio Fazio imita Piero Angela per riportare in auge quegli antichi fasti e quelle pagine di storie che vivono all’interno delle Teche Rai.

“Guarda le imitazioni sono una benedizione.” Piero Angela a #CTCF pic.twitter.com/HZULZt4OUe — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 28, 2021

E l’imitazione è come quella di 40 anni fa. E Piero Angela, anche oggi, si conferma un grande estimatore delle imitazioni, ricordando un episodio che vide protagonista il grande Alighiero Noschese, famosissimo attore, showman e comico che ha fatto la storia della televisione italiana negli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta, prima della sua prematura scomparsa a Roma.

“Le imitazioni sono una benedizione”

Un ritorno al passato molto apprezzato dal divulgatore scientifico che ha nobilitato le imitazioni, sottolineando come queste siano una vera e propria benedizione. Perché tutto ciò consente di conservare nella memoria tantissimi protagonisti della storia, della televisione, della musica, dello sport e anche della politica.

(foto: da Che Tempo Che Fa, Rai3)