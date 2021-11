Facebook down, problemi anche per Instagram e Whatsapp: cosa sta succedendo

L’universo Meta ha alcuni problemi. Poco dopo le 18 di oggi, venerdì 19 novembre, si segnala un Facebook down in tutta Italia. Problemi di caricamento e di invio di messaggi anche sulle altre due piattaforme sociale di proprietà di Menlo Park: Instagram e Whatsapp. Sono numerose, infatti, le segnalazioni per malfunzionamenti. Anche se dall’azienda non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali.

Facebook down, non funzionano neanche Whatsapp e Instagram

La mappa pubblicata da Downdetector, il sito che raccoglie le segnalazioni sui disservizi e i malfunzionamenti delle diverse piattaforme, si può notare come la maggior parte degli alert sia partito – a macchia di leopardo – da varie città in giro per lo Stivale. Una problematica, dunque, diffusa. Stesso discorso, sulla falsa riga del Facebook down, vale anche per Instagram e Whatsapp che fanno parte sempre dell’universo Meta.

Quale potrebbe essere il problema

In attesa di capire la genesi del problema, occorre ricordare come nelle scorse settimane si siano palesati alcuni malfunzionamenti che hanno portato a un’interruzione dei servizi di tutte le piattaforme del gruppo Meta. All’epoca, come confermato in una nota pubblicata lo scorso mese di ottobre, si parlò di alcune modifiche ai router aziendali:

“Le modifiche alla configurazione sui router della dorsale che coordinano il traffico di rete tra i nostri data center hanno causato problemi che hanno interrotto la comunicazione. E tutto ciò ha avuto un effetto a cascata sul modo in cui comunicano i nostri data center, interrompendo i nostri servizi”.

E il problema del Facebook down, Instagram down e Whatsapp down registrato oggi, venerdì 19 novembre, potrebbe essere analogo.