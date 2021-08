Un’altra esplosione nella zona dell’aeroporto di Kabul | VIDEO

Una nuova esplosione si è verificata a Kabul, nella zona intorno all’aeroporto della capitale afghana. Lo testimonia un giornalista France Presse sul posto. Secondo Reuters, che cita due fonti americane, si tratterebbe di un raid degli Stati Uniti: nel mirino c’era un kamikaze a bordo di un’auto che voleva colpire l’aeroporto. “Gli Usa hanno condotto un raid aereo difensivo a Kabul contro una sospetta autobomba dell’Isis-K che prendeva di mira l’aeroporto di Kabul”, ha riferito alla Cnn un funzionario della Difesa americana, che ha sottolineato come la significativa esplosione secondaria indicasse la presenza di un importante quantitativo di esplosivo. L’attacco è stato condotto da un drone. L’emittente Arabiya ha postato il video che mostra una colonna di fumo che si alza dall’area dello scalo. Almeno due persone sono rimaste uccise e tre ferite in quello che sembra essere un attacco missilistico, mentre moltissimi si sono riversati nelle strade e stanno scappando dal luogo della detonazione: lo riferisce l’agenzia di stampa afghana Asvaka. Secondo un capo della polizia afghana interpellato da Arabiya una delle vittime sarebbe un minorenne.

Initial: Rocket struck a house near the #KABUL airport causing loud explosion in around PD 15, rescue operations underway…. https://t.co/8FzaPTQPgm pic.twitter.com/Y5FsKZWw7W

— Sumaira Khan (@sumrkhan1) August 29, 2021