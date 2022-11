Erika Forghieri: "Ho detto di essere incinta al mio capo e mi ha offerto un contratto a tempo indeterminato"

Erika Forghieri lavora in un’azienda di vendita e noleggio di Scandiano, la Ferretti Automotive. Di lei si sa poco: è originaria di Sassuolo e residente con il marito Devid e un bimbo a Scandiano, ed è stata assunta durante la pandemia, in pieno lockdown, con un contratto a tempo determinato. La sua storia però è diventata molto popolare perché Erika in un momento particolare della sua vita, la gravidanza, ha annunciato di essere incinta al suo datore di lavoro e invece di essere penalizzata è stata promossa.

Sono notizie che non dovrebbero esserlo, è vero. Ma è davvero raro ascoltare una dipendente che racconta: “Quando sono rimasta incinta, il mio titolare ha voluto fare un ulteriore sforzo trasformando il contratto in indeterminato”. Il titolare da parte sua dice molto di se spiegando come considera la sua lavoratrice: “Mi reputo un collaboratore prima che il titolare di Erika – dice alla Gazzetta di Reggio Paolo Ferretti, titolare della omonima azienda – . La conosco da un po’ di anni e ne apprezzo la professionalità”.

Sembra che comunque anche senza l’annuncio della gravidanza Erika avrebbe avuto il suo contratto a tempo indeterminato, come è giusto che sia, per i suoi meriti. Dice infatti il titolare dell’azienda: “Avevamo già il contratto pronto, ma appena ci ha comunicato di essere in attesa non abbiamo aspettato un attimo e abbiamo voluto premiare il suo talento e la sua bravura. Crediamo nel valore delle persone e della famiglia” e a testimoniare che non sia una millanteria parlano i fatti. Alla Ferretti Automotive sono diversi i dipendenti che negli ultimi mesi sono stati promossi passando da un contratto a tempo determinato al cosiddetto “posto fisso”. E anche se Erika sottolinea “Non dovrebbe far scalpore quello che mi è successo, anzi dovrebbe essere la prassi”, nell’Italia del 2022 storie come la sua ricordano invece un film di Frank Capra.