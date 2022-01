La notizia è arrivata nel tardo pomeriggio di domenica 23 gennaio, a meno di 24 ore dalla convocazione del Parlamento – in seduta comune – per il primo turno delle votazioni per scegliere ed eleggere il nuovo Capo dello Stato. E a questa consultazione avrebbe dovuto partecipare anche Enzo Fasano nelle vesti di Grande Elettore, essendo un deputato della Repubblica italiana in rappresentanza di Forza Italia. Ma proprio mentre il suo partito rimetteva insieme i cocci dopo il passo indietro di Silvio Berlusconi nella corsa al Quirinale, è arrivata la ferale notizia del decesso di quello storico parlamentare.

Enzo Fasano, il deputato di Forza Italia morto alla vigilia del voto per il Quirinale

Enzo Fasano ha sempre militato nell’area della destra – spostandosi lentamente verso il centrodestra – nel Parlamento e nelle istituzioni italiani. Nato a Salerno nel 1951, aveva esordito nel mondo della politica attiva come esponente del Movimento Sociale Italiano (MSI). Poi il passaggio, nel 1995, in Alleanza Nazionale con con la sua elezione a consigliere regionale in Campania, grazie ai voti ottenuti in provincia di Salerno.

Erano i suoi primi anni nella politica che conta. Poi, nel 2001 la prima elezione alla Camera con la Casa delle Libertà, ma sempre rimanendo fedele ad Alleanza Nazionale. Nel 2008 bissa questa elezione, ma questa volta diventa Senatore. E la sua vicinanza al partito di Berlusconi si fa sempre più prossima. Nel 2013, infatti, arriva il passaggio definitivo: si scioglie il Popolo delle Libertà ed Enzo Fasano decide di passare alla corte di Forza Italia. E nel 2018 viene eletto nuovamente in Parlamento, questo volta a Montecitorio.

E oggi avrebbe dovuto partecipare alla prima tornata elettorale per la scelta del nuovo Presidente della Repubblica. Ma ieri, dopo aver lottato per anni contro un male incurabile, si è spento nella sua Salerno a 70 anni. Cinicamente – ma inevitabilmente – Forza Italia ha già provveduto alla sua sostituzione per il voto per il Quirinale: Fasano, infatti, sarà sostituto da Rossella Sessa che nel 2018 risultò come la prima dei non eletti nelle fila del partito di Silvio Berlusconi.

(foto: da Facebook)