La TikToker Emma Galeotti: “Politici, noi giovani vi prendiamo solo per il cu*o, non siamo così plasmabili” | VIDEO

Lo “sbarco” su Tik Tok di alcuni leader politici (prima Carlo Calenda, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, poi Matteo Renzi, infine Silvio Berlusconi) ha fatto da subito molto discutere. L’intento, piuttosto chiaro, è quello di conquistare i giovani in vista delle elezioni del 25 settembre e quale miglior modo se non sfruttando il loro social preferito. Ma questa strategia è davvero vincente? Oppure i ragazzi amano guardare i video dei politici solo per farcisi sopra una fragorosa risata? La risposta ha provato a darla qualche ora fa la giovanissima Emma Galeotti, “@gl.emm4” su Tik Tok, star del social network con più di 639mila followers e oltre 45 milioni di like.

La Tik Toker Emma Galeotti: “Politici sparite da questo social, noi giovani vi prendiamo solo per il cu*o”

Video in primo piano, fare da “amiconi” e quel velo di simpatia che non guasta mai: questa è la ricetta perfetta dei filmati pubblicati dai politici su Tik Tok. Ma, secondo il parere “esperto” di Emma Galeotti, tutto ciò non basta ad incantare i giovani, ai quali quei video riescono al massimo a strappare una risata, non di certo ad orientare le intenzioni di voto. La ragazza ha pubblicato oggi un video su Tik Tok in cui scimmiotta l’atteggiamento impacciato dei politici di fronte allo schermo e ha detto: