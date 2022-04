Concluso l’accordo per l’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk

Le trattative per la cessione di Twitter a Elon Musk sono ripartite e – secondo fonti accreditate citate dal Wall Street Journal – sono terminate. Il consiglio di amministrazione del social aveva respinto l’offerta del miliardario Ceo di Tesla, ma le carte in tavola sono cambiate al punto da avere una trattativa in via di definizione. A sbloccare le parti sarebbe stato il piano presentato da Musk sulle coperture finanziare dell’operazione, dal valore complessivo di 44 miliardi di dollari. I documenti indicano la società di investimenti Morgan Stanley per la fornitura di una serie di prestiti per un totale di 25,5 miliardi. Di tasca sua il patron di Tesla metterà quindi 21 miliardi, anche se non è escluso che possa aprire ad alcuni private equity la partecipazione.

Twitter-Elon Musk, accordo concluso

Decisivi anche una serie di incontri personali tra il Ceo di Tesla e alcuni singoli azionisti del colosso social. Musk avrebbe fatto leva sul fatto che il management di Twitter non sarebbe in grado da solo di spingere i prezzi delle azioni al livello della sua offerta, ovvero 54,20 dollari. Il cda di Twitter, riferiscono le stesse fonti, ha quindi deciso di impegnarsi per raccogliere più informazioni sulla sua capacità di completare l’operazione, e cercare di ottenere termini migliori. Elon Musk aveva sostenuto di voler comprare Twitter perché crede nelle sue “potenzialità come piattaforma per la libera espressione in tutto il pianeta”, che per lui non sarebbero state sfruttate pienamente da chi gestisce il social network. Battuta definitivamente l’offerta del fondo private equity Thoma Bravo, che aveva contattato il management di Twitter per presentare un’offerta alternativa a quella di Elon Musk.