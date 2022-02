Quell’elogio della gentilezza nello scambio tra Marco Mengoni e Filippo Scotti | VIDEO

Marco Mengoni e Filippo Scotti, ospiti a Sanremo 2022, hanno incantato il palco dell’Ariston con un elogio della gentilezza, articolato tra parole di odio, parole della Costituzione, poesia e musica. Un dialogo che colpisce dritto al cuore con la sua autenticità e mette in scena un’escalation di commenti negativi, che sfociano nel vero e proprio odio, soprattutto sui social.

Un odio, che indirettamente i due invitano a non subire passivamente, ma a contrastare, richiamando gli art. 21 e 3 della Costituzione, che sanciscono la libertà di espressione e la contrarietà alle discriminazioni in base al sesso dei cittadini, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche, le condizioni personali e sociali.

Quell’elogio alla gentilezza nello scambio tra Marco Mengoni e Filippo Scotti | VIDEO

Poi Filippo, protagonista del film di Paolo Sorrentino ‘È stata la mano di Dio’, candidato all’Oscar per il miglior film internazionale, – con cui l’attore ha già vinto il Premio Mastroianni alla Mostra di Venezia – legge ‘A un certo punto’, poesia dell’autore campano Franco Armini, i cui versi finali recitano: “Tu devi solo la più grande dolcezza possibile a chi verrà e a chi andrà via. È festa nel tuo cuore, festeggia in qualche modo il cuore degli altri”. Qui, Marco Mengoni attacca con la sua ‘L’essenziale’, il brano che, nel 2013, lo portò al primo posto del podio di Sanremo.

Non ho capito niente di ciò che ha fatto ma: arte, maestria, sapienza Filippo Scotti sono una tua tutrice legale pic.twitter.com/K5Xfls1PdW — lucia (@lightsovt) February 5, 2022

“Quando ho sentito questa poesia – racconta Marco – mi sono emozionato. Abbiamo costruito una cosa bella, scritta da me, Filippo e Luca Bottura. Avevo avuto la sensazione che Filippo fosse una persona sensibile e profonda e ne ho avuto conferma preparando questo Sanremo. Quando qualcuno mi chiede come combatto questo andazzo di esasperazione dei toni, odio e negatività io rispondo con la gentilezza. C’è bisogno di calmare i toni. Anche io ho imparato solo col tempo che bisogna contare fino a 10 prima di parlare per istinto. Ed ho voluto portare questa esperienza a Sanremo.