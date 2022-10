Elodie lo dice a voce alta a Propaganda Live: "Sono una donna di sinistra" | VIDEO

Elodie è stata ospite di Propaganda Live ieri sera e Diego Bianchi l’ha intervistata anche chiedendole del suo impegno politico.

Elodie lo dice a voce alta a Propaganda Live: “Sono una donna di sinistra” | VIDEO

Diego Bianchi le chiede cosa ha significato per lei esporsi nelle interviste e in altre occasioni. La cantante spiega che le è dispiaciuto solo quando è stata strumentalizzata perché le piacerebbe dire quello che pensa da cittadina senza essere “tagliuzzata” dai media: «Dico sempre quello che penso ma mi dispiace quando le mie parole vengono strumentalizzate». Tra le conseguenze negative che Elodie elenca c’è anche l’azione degli haters che le hanno rivolto insulti. Per non parlare di chi, anche alcuni giornali spiega, la identifica come il volto della sconfitta tanto da metterla in prima pagina il giorno dopo le elezioni. E con umiltà ribadisce: “Sono una semplice cittadina, dico quello che penso ma non ho neanche gli strumenti. Utilizzare la mia immagine è scadente, ma proprio per la sinistra”. E a quel punto Zoro insiste: «Quindi possiamo dire che sei di sinistra?», lei risponde: «Certo, sono una donna di sinistra cresciuta in periferia con questi valori, credo che la sinistra debba essere vicina alla gente che ha bisogno di essere protetta e rappresentata, e dovrebbe ascoltarla».