Peggiorano le condizioni di salute della regina Elisabetta, la BBC stravolge la sua programmazione

L’ufficio stampa di Buckingham Palace ha comunicato che la regina Elisabetta II del Regno Unito è sotto controllo medico nel Castello di Balmoral, Scozia, e che i medici sono preoccupati per le sue condizioni di salute. Alcuni membri della famiglia reale britannica sono già arrivati a Balmoral per stare vicino alla regina in un momento così delicato, altri, come il principe Harry e sua moglie Meghan Markle, sarebbero in viaggio in queste ore.

La regina sarebbe dovuta rientrare a Londra per la proclamazione ufficiale della nuova prima ministra, Liz Truss, ma ha preso la decisione di rimanere a Balmoral dove è stata raggiunta da Truss martedì. In occasione dell’incontro è stata scattata una foto poi pubblicata sul profilo Twitter della famiglia reale che ha fatto preoccupare gli utenti in quanto le mani della regina sembrerebbero molto livide, anche se alcuni ritengono si tratti di un effetto ottico.

🤝 The Queen received Liz Truss at Balmoral Castle today. Her Majesty asked her to form a new Administration. Ms. Truss accepted Her Majesty’s offer and was appointed Prime Minister and First Lord of the Treasury. pic.twitter.com/klRwVvEOyc — The Royal Family (@RoyalFamily) September 6, 2022

Il comunicato stampa della Royal Family e la copertura della BBC sulle condizioni di salute di Elisabetta II

Oggi a far preoccupare gli utenti dei social e i cittadini del Regno Unito non è stato solo il comunicato stampa apparso sul sito ufficiale della famiglia reale. La BBC, il più grande e autorevole editore radiotelevisivo del Regno Unito ha cambiato tutta la programmazione della giornata per seguire in diretta gli aggiornamenti sulle condizioni di salute della regina Elisabetta e fornire informazioni a riguardo ai telespettatori. I giornalisti sono tutti vestiti di nero e questo farebbe pensare a uno dei principali punti del noto piano “London Bridge”, il piano da mettere in atto alla morte della regina Elisabetta II.