L’improvvisa popolarità di Elisa Isoardi in RAI

Elisa Isoardi, prossima conduttrice de La Prova del Cuoco, ieri alla presentazione dei palinsesti RAI era al centro dei flash e dei riflettori. Una popolarità improvvisa e dovuta al suo legame con Matteo Salvini, ministro dell’Interno e prossimo alle trattative per il rinnovo dei vertici RAI, come accade ad ogni cambio di maggioranza o di legislatura. Un anno fa, racconta Michela Tamburrino sulla Stampa, il suo era un nome, posto in ventesima fila, un saluto sbrigativo sulla porta e nulla più. Oggi è tutto cambiato:

Solo di lei il direttore di Raiuno Teodoli si è spinto a dire: «Isoardi è l’incarnazione perfetta della bellezza mediterranea». E chissà come ha accolto le frecciatine anti governative che il direttore generale Mario Orfeo ha lanciato nel corso della sua presentazione, a proposito di raccomandati, di chiusure all’altro, giochi di poltrone. Isoardi e le interviste: non si concede, fa una sola eccezione per una rivista vaticana, in quanto lei è molto religiosa. Così spiega a favore di papato che il post con la preghiera della Madonna era lì non per il suo Matteo Salvini bensì per una sua congiunta malata alla quale lei vuole molto bene.

Nell’incontrare tutti gli altri, quanti vogliono approfondire l’Isoardi pensiero, ribadisce che è disposta a parlare del programma, di quanto è felice per questa splendida occasione che si sta cucendo addosso come una seconda pelle. Ma di Matteo Salvini, della politica e di tutto quello che attiene la sua vita privata non vuole parlare. Un accenno soltanto alla cucina romana che gli piace tanto e alla casa che stanno cercando per viverci insieme a Roma.

La Isoardi non ha ovviamente nessuna colpa: semplicemente, da quando esiste la RAI gran parte di quelli che aspirano a mantenere o ad arrivare a una poltrona in RAI sa che i rapporti con la politica sono fondamentali. Anzi, la conduttrice va elogiata perché per lo meno oggi e a parole non sembra avere nessuna intenzione di sfruttare il suo legame.