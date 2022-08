Il povero elefante terrorizzato dal temporale che scappa nel traffico della Romea | VIDEO

I lampi, i tuoni, la pioggia e il forte vento lo avevano terrorizzato. E così, preso dal panico per via degli eventi atmosferici, un elefante fugge dal circo e si ritrova nel bel mezzo della strada statale Romea, un tratto ad alta percorrenza. L’animale è poi stato ricondotto all’interno della struttura del Circo Busnelli che si sta esibendo in questi giorni nella zona di Rosolina Mare, un piccolo comune sul delta del Po in provincia di Rovigo.

Elefante fugge dal circo terrorizzato dal forte temporale

Il pachiderma si era allontanato, per via del forte spavento, dalla zona in cui si trovava, quella di piazzale Don Sambo nei pressi del Palazzetto dello Sport di Rosolina Mare. I tuoni e il forte vento lo stavano terrorizzando e, inconsapevolmente, quella sua fuga lo ha portato in mezzo alla strada statale Romea. Fortunatamente, nonostante si tratti di una zona ad altissima percorrenza, non ci sono stati incidenti. L’elefante è stato ricondotto, grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri e degli addetti circensi, all’interno della struttura.

Ma questa vicenda ha, inevitabilmente, riacceso la discussione sul circo con gli animali. In particolare, sulle loro condizioni di vita:

“Accorrete tutti nel regno in cui gli animali vengono sottoposti allo stress della vita itinerante, in un habitat innaturale che li priva della loro socialità, libertà e dignità. Dietro alle luci e allo spettacolo si nasconde tutto il malessere e lo sfruttamento di questi poveri animali. Sono sicura che se le persone conoscessero quello che succede e come vengono addestrati gli animali nei circhi non ci metterebbero più piede. Mi appello anche e soprattutto alle istituzioni che ospitano questo tipo di spettacolo di prestare più attenzione e di preferire esibizioni con soli artisti umani”.

A parlare è Gabriella Gibin, presidente del Coordinamento Tutela Diritti Animali della provincia di Rovigo. La stessa che ha condiviso il video.