Al secondo turno delle regionali in Francia la destra di Marine Le Pen rimane a secco. “Zeru regioni”, nonostante secondo i sondaggi avvesse un candidato vincente.

E Marine Le Pen non vince neanche una regione

Sulle elezioni regionali in Francia ha pesato fortemente l’astensionismo. Come al primo turno i francesi che non si sono recati a votare sono stati tantissimi: il 65,7%, con un’affluenza che alle 17, secondo i dati forniti dal ministero dell’Interno, era solo del 27,89% degli aventi diritto, in lievissimo rialzo rispetto al 26,72% di domenica scorsa. Nel 2021, alla stessa ora, aveva votato il al 50,54% degli elettori. Ma il risultato delle elezioni regionali ha un’importante ricaduta sulle presidenziali di aprile 2022 che si profila come un faccia a faccia tra il presidente Emmanuel Macron e la leader di estrema destra Marine Le Pen. Proprio le forze politiche guidate dai due leader hanno ricevuto una pesante batosta dall’esito delle urne. Spiega La Stampa:

Ieri, in Francia, al secondo turno delle regionali, la destra classica e neogollista (e non lepenista) si è imposta definitivamente in sette delle tredici regioni, mentre in altre cinque ha prevalso la sinistra (ogni volta rappresentata, nella persona del futuro governatore, da un esponente di quel Partito socialista, che pure da anni vive una profonda crisi). Intanto, dura sconfitta per il Rassemblement National (Rn), di Marine Le Pen, che invece sperava di conquistare una regione, impresa storicamente mai realizzata dall’estrema destra. Macron e la République en Marche, il suo partito (o pseudo, vista l’inconsistenza), erano addirittura assenti ai diversi ballottaggi o hanno ottenuto risultati imbarazzanti.

Marine Le Pen, prendendo atto del risultato deludente ( i sondaggi prima del primo turno prevedessero la vittoria del candidato di Rn, Thierry Mariani, nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra), si è già proiettata verso la sfida delle presidenziali: “Do appuntamento ai francesi già da domani per costruire l’alternanza di cui la Francia ha bisogno”.