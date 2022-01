I due poliziotti feriti durante lo sgombero del “Circolo Futurista” di CasaPound a Roma

Due poliziotti feriti dal lancio di fumogeni e altri oggetti durante le operazioni del “Circolo Futurista” di via degli Orti di Malabarba, nel quartiere romano di Casal Bertone. È questo il bilancio dell’operazione di sgombero avvenuta questa mattina in uno dei luoghi occupati dei luoghi occupati dai militanti del movimento di estrema destra di CasaPound nella capitale. Uno sgombero previsto da tempo, dato che – come spiegato dalla prefettura – su quell’immobile pendeva da mesi un dispositivo di sequestro preventivo.

CasaPound, scontri con la Polizia durante lo sgombero del “Circolo Futurista”

Secondo i rappresentanti di CasaPound si tratta di repressione. Nei giorni scorsi, infatti, il movimento di ispirazione neo-fascista si era reso protagonista di un sit-in (che ha coinvolto pochissime persone) di protesta contro Mario Draghi e il suo governo.

Sgombero Circolo Futurista, #CasaPound: “ecco come risponde il governo alle proteste: chiudendo spazi di libertà”@MarsellaLuca sul posto:“La motivazione è ovvia: la decisione di questo sgombero lampo arriva dopo le proteste contro il governo Draghi.” pic.twitter.com/m7lkFM3Y62 — CasaPound Italia 🇮🇹 (@CasaPoundItalia) January 20, 2022

Ma fonti della prefettura capitolina, contattate da AdnKronos, spiegano come lo sgombero di questo stabile fosse previsto da tempo: “Gravava un provvedimento di sequestro preventivo emanato già mesi fa dall’autorità giudiziaria che si è deciso di portare ad esecuzione anche tenuto conto che nello stabile non risiedevano persone”. Perché quel “Circolo Futurista” era disabitato e utilizzato come deposito per lo stoccaggio di materiale di un’attività imprenditoriale.

Ma era stato occupato e trasformato in una sorta di circolo “culturale” frequentato – e occupato – dai militanti del movimento di estrema destra. E negli scontri che si sono consumati alle prime ore dell’alba si sono registrati anche due feriti che facevano parte di quel cordone di Polizia intervenuto per procedere alle operazioni di sgombro. Forse dell’ordine che si sono trovate davanti una barricata e che sono state oggetto di lancio di fumogeni e altri materiali.