“Per far andare meglio le cose, vaccinatevi e rispettare le regole” | VIDEO

Nel giorno delle vecchie e nuove proteste per l’effettiva entrata in vigore del Green Pass (nel suo senso normativo più esteso), Mario Draghi ha voluto lanciare un nuovo appello agli italiani affinché si vaccinino e rispettino le regole fondamentali per tentare di mettere un freno alla curva epidemiologica (che da qualche giorno preoccupa non solo per il numero dei contagi, ma anche per i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti Covid degli ospedali). Il Presidente del Consiglio lo ha fatto durante l’ultima conferenza stampa prima della pausa estiva.

“Vaccinatevi e rispettate le regole”. Questo il messaggio del Presidente Draghi agli italiani nel suo saluto prima della pausa estiva pic.twitter.com/tIlZhMpLmE — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) August 6, 2021

Si parlava di economia e della situazione nel nostro Paese. E da qui Draghi ha colto l’assist per ribadire quanto già detto nelle precedenti occasioni: “Colgo l’occasione per augurare buone vacanze agli italiani. Non sono qui per celebrare nulla ma volevo comunque dire che le cose per l’economia italiana vanno bene e spero vadano ancora meglio. Affinché vadano ancora meglio, ed è questo un messaggio che voglio lanciare con chiarezza, dicendolo a tutti noi e a tutti gli italiani, dico vaccinatevi e rispettate le regole”.

Nel frattempo, la campagna vaccinale procede spedita e lo stesso Presidente del Consiglio ha sciorinato alcuni dati, mettendoli a confronto con quelli che arrivano dagli altri Paesi: “Non voglio celebrare successi, però va detto che l’Italia ha inoculato più dosi per 100 abitanti, rispetto a Francia, Germania e Stati Uniti. Occorre che questo sforzo continui”. E per proseguire su questa strada servirà una profonda collaborazione da parte dei cittadini, con le istituzioni che dovranno proseguire sul percorso iniziato alla fine dello scorso dicembre.

(foto e video: da profilo Twitter di Palazzo Chigi)