Attacco kamikaze all’aeroporto di Kabul. Almeno 13 morti, tra cui bambini

E’ accaduto quello che gli americani avevano annunciato. Dopo giorni di dichiarazioni tese, l’esodo degli afghani da Kabul è stato interrotto in maniera violenta. Al momento secondo Al Arabiya si contano 13 morti e 50 feriti tra i civili, nessun connazionale coinvolto. Tra le persone coinvolte donne e bambini ma anche tre marines statunitensi.

Si è trattato di una doppia esplosione. La prima all’aeroporto di Kabul, presso il gate nell’area dell’hotel Baron, a cui è seguita un seconda pochi minuti dopo. La notizia in queste ore è stata rilanciata dal Corriere della Sera su indicazioni della Farnesina.

🇦🇫🇬🇧⚡Explosion #Video appears to have happened near Baron Hotel across from Kabul airport. Baron was used largely by British forces. Many injured.#Afghanistan #KabulAiport pic.twitter.com/ZLfbU5vQzq

— BWF Military News (@MilitaryBWF) August 26, 2021