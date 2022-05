La donna nuda sul red carpet di Cannes per protestare contro gli stupri in Ucraina | VIDEO

“Smettila di violentarci”: vestita solo con questa scritta e una bandiera ucraina disegnata sul suo corpo una attivista del collettivo francese Scum ha compiuto un’irruzione sul red carpet di Cannes. Obiettivo: protestare contro gli stupri avvenuti in Ucraina

On the Cannes red carpet for George Miller’s new movie, the woman in front of me stripped off all her clothes (covered in body paint) and fell to her knees screaming in front of photographers. Cannes authorities rushed over, covered her in a coat, & blocked my camera from filming pic.twitter.com/JFdWlwVMEw

La donna, che si è introdotta sul tappeto rosso del film di George Miller, Three thousand years of longing, proiettato ieri sera al festival di Cannes, era anche imbrattata di vernice rossa, a simulare il sangue. La sua protesta è finita presto, la sicurezza l’ha fermata e portata via, ma non prima che la scena sia stata fotografata e filmata, facendo così il giro del mondo.

An activist in the colors of the #Ukrainian flag ran onto the red carpet during the @cannes. "Stop raping us" was written on her body.#StandWithUkraine #RussianWarCrimes

Photo: Joel C Ryan / Invision / AP pic.twitter.com/ORIvBOMhLd

— Now in Ukraine (@Now_in_Ukraine) May 21, 2022