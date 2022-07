Una donna è stata aggredita da un elefante nel Safari Park di Maida, in Calabria

Si trovava all’interno del Safari Park di Maida, in Calabria, come ogni giorno. Nessun incidente prima di oggi, quando quella stessa donna – che lavora da anni all’interno della struttura – è stata aggredita da un elefante presente all’interno del parco zoologico. La 46enne è stata colpita più volte con la proboscide da parte dell’animale e ha riportato moltissime lesioni, alcune anche gravi all’addome. Ora è stata trasportata e ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Catanzaro.

Donna aggredita da elefante al Safari Park di Maida, in Calabria

L’aggressione è avvenuta le primo pomeriggio di oggi, venerdì 15 luglio. La donna, che fa parte dello staff del Safari Park di Maida, stava dando da mangiare – come ogni giorno – a quell’elefante. Poi, però, qualcosa è andato storto: il possente animale, infatti, si è innervosito e ha iniziato ad attaccare la 46enne colpendola ripetutamente e facendola cadere violentemente a terra. All’arrivo dei soccorsi, i sanitari hanno dovuto agire in fretta per spostare il corpo della donna: l’elefante, infatti, non aveva placato le sue ire e continuava a puntare tutte le persone che si avvicinavano.

Dopo essere riusciti a estrarre il suo corpo dalla zona presidiata dall’animale, la donna aggredita da elefante è stata trasportata all’Ospedale “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro dove è stata ricoverata per via delle profonde lesioni all’addome provocate da quei colpi di proboscide. Non sembra essere in pericolo di vita, ma i medici non hanno sciolto la prognosi e nelle prossime ore dovrebbe essere sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Anche perché non è ancora chiaro se oltre all’aggressione a colpi di proboscide, la donna sia stata anche schiacciata in terra sotto il peso dell’animale. Nel frattempo i carabinieri hanno proceduto con la chiusura del Safari Park e hanno disposto tutte le indagini del caso. Si cercherà di capire per quale motivo quell’elefante – che non aveva mai reagito in quel modo – si sia comportato così.