Il tipo che minaccia il medico che rifiuta di prescrivergli gli esami del sangue per evitare il vaccino

30/12 ore 21.12 Mutuato (non vaccinato): “Buonasera dottore, vorrei farmi prescrivere degli esami del sangue per fare un controllo generale prima di effettuare il vaccino. Grazie”

31/12 ore 09.08 Il sottoscritto: “Non esistono esami prevaccinali, non si possono prescrive, non l’ho mai fatto e non lo farò mai perché non servono a nulla. Si vaccini IL PRIMA POSSIBILE, la variante omicron ha un’infettività mostruosa e contagerà tutti i non vaccinati in poche settimane”