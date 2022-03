L’uomo che confessa di aver ucciso il padre e la madre per avere i soldi per comprarsi una casa

Diego Gugole, 25 anni, ha sparato a entrambi i suoi genitori a Chiampo (Vicenza) per avere i soldi necessari per comprare una villa

Dopo aver ucciso i suoi genitori, ha effettuato bonifici sul suo conto a nome loro per potersi comprare una villa da 800mila euro. Poi, ha confessato tutto ai carabinieri. La drammatica vicenda è successa ieri mattina a Chiampo, vicino Vicenza. Il reo confesso si chiama Diego Gugole. “Meditavo di farlo da circa un mese”, ha ammesso davanti ai carabinieri e al pubblico ministero Barbara De Munari, riferendosi all’omicidio di suo padre Sergio, 62 anni, e di sua madre 59enne Lorena Zanin. Voleva impossessarsi della somma investita dai genitori anche in titoli. Agli inquirenti ha detto di non lavorare da un anno: “Ultimamente non mi piaceva lavorare, spesso raccontavo bugie ai miei genitori”. In passato era stato impegnato presso alcune concerie della valle del Chiampo. Da un po’ di tempo aveva iniziato una terapia presso un analista.

Ha ucciso i suoi genitori a freddo con una pistola semiautomatica calibro 9, risultata comprata abusivamente a Cologna Veneta per poco meno di 4mila euro. Il padre è stato colpito con due colpi in testa mentre lui era seduto al tavolo della cucina. Quindi ha atteso il rientro della madre e ha sparato quattro volte verso di lei. Nelle tre ore di attesa tra un omicidio e l’altro ha trasferito 16 mila euro dal conto corrente del padre al suo. Successivamente si è cambiato gli abiti e si è presentato nella sede dell’impresa edile di Arzignano per consegnare una somma di denaro come ulteriore anticipo per l’acquisto di una casa. In alcuni negozi ha comprato sacchi di tela, vernice e pennelli da utilizzare per nascondere le tracce di sangue. La telefonata di un’amica di famiglia, che aveva appuntamento con i suoi genitori, ha fatto “saltare” il suo piano di nascondere i corpi. Così è andato a confessare tutto ai carabinieri, che l’hanno arrestato per omicidio pluriaggravato.