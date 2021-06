Ddl Zan, la reazione di Elodie alla richiesta del Vaticano | VIDEO

Non ha potuto non commentare la richiesta della Santa Sede.

Elodie, si sa, è molto vicina e attiva nella battaglia per i diritti civili e sociali. E allora non poteva non dire nulla sulla richiesta del Vaticano inoltrata al governo italiano. Quella di mettere mano al Ddl Zan, perché così come è non rispetterebbe quanto c’è scritto nei Patti Lateranensi del 1929 e nel Concordato del 1984. E allora la cantante ha avuto da dire solo una cosa: “Oggi un ringraziamento speciale va ai miei genitori, che non mi hanno battezzata, grazie”. Poche parole, ma abbastanza chiare.