Daniele Deiana è consigliere comunale per Fratelli d’Italia a Sassari. È stato eletto con la Lega ed è molto conosciuto in città. Ora ancora di più perché è diventato virale un video in cui canta in un locale pieno senza mascherina, come tantissimi dei clienti

Daniele Deiana è consigliere comunale per Fratelli d’Italia a Sassari. È stato eletto con la Lega ed è molto conosciuto in città. Ora ancora di più perché è diventato virale un video in cui canta in un locale pieno senza mascherina, come tantissimi dei clienti. E dopo le polemiche è stato costretto a scusarsi.

Daniele Deiana: il consigliere di FdI che canta senza mascherina nel locale pieno

Il locale in questione è di proprietà di Daniele Deiana. Si tratta del ristorante “Le Iene” di via Sorso a Sassari. Sabato sera il consigliere di Fratelli d’Italia si è messo a cantare al karaoke, senza mascherina e durante la sua esibizione i clienti si sono alzati per cantare e abbracciarsi. Uno di loro ha filmato tutto e il filmato del consigliere è diventato virale, tanto che poi in un video Daniele Deiana si è dovuto scusare: “Ho commesso una leggerezza, ho sbagliato e sono pronto a chiedere perdono a tutti. Mi sono sentito a casa, con amici che conosco da una vita e negli ultimi dieci minuti della serata ci siamo lasciati andare. Oggi avrei dovuto aprire, avevo tutto esaurito. Ma ho deciso di tenere chiuso, è un modo per “autopunirmi” perché riconosco di aver fatto un errore di cui mi pento”

foto Unione Sarda