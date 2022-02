Le lacrime di commozione di Damiano dei Maneskin al Festival di Sanremo | VIDEO

Sono lacrime di commozione e di enorme soddisfazione quelle di Damiano David, frontman dei Maneskin, al termine della seconda esibizione come ospiti del Festival di Sanremo: la band romana ha cantato “Coraline” dopo aver esordito con il brano ormai di fama mondiale “Zitti e Buoni”. Pubblico in piedi per loro, prima per ballare e poi per la standing ovation. Dopo 11 mesi “che sembrano ieri”, dice Damiano, tornano a scuotere l’Ariston.

Damiano e il resto della band è arrivato sul palco grazie ad Amadeus, che in auto è andato a prendere l’intera band girando per le strade di Sanremo. “Gli avevo detto che se fossero venuti a Sanremo sarei andato a prenderli. Due ore fa mi hanno chiamato chiedendomi ‘a che ora passi a prenderci? In 72 anni è la prima volta che accade una cosa simile, ma per i Maneskin questo ed altro”. Dopo il momento di commozione ha fatto il suo ingresso Dargen D’Amico, che ad Amadeus ha detto: “Sei stato un po’ perfido, a farmi cantare proprio dopo i Maneskin…”.

I Maneskin sono stati anche criticati, per il loro recente annuncio di partecipazione al Coachella Festival il 17 e il 24 aprile all’Empire Polo Grounds di Indio, in California. nel mirino la loro scelta di accettare l’invito, sulla base di quanto detto nell’aprile del 2018 da Cara Delevingne sul conto del festival: secondo l’attrice e modella britannica, l’organizzatore dell’evento, Philip Anschutz, sarebbe un uomo “che va contro i diritti degli omosessuali e sarebbe anche a favore dell’uso della armi”.