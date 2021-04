La fantastica imitazione di Crozza che diventa Salvini e attacca Speranza | VIDEO

Qualcuno direbbe che stavolta Maurizio Crozza si sia superato imitando Matteo Salvini che attacca Roberto Speranza. Che il ministro della Salute sia diventato ormai la preda preferita di tutto il centrodestra, non è una novità. E soprattutto negli ultimi giorni è stato disegnato come il capro espiatorio di tutti i mali soprattutto da Giorgia Meloni (che ha addirittura annunciato di voler presentare una mozione di sfiducia), e dal leader della Lega, che – seppure abbia detto di non voler sottoscrivere la richiesta della collega – non ha però celato il suo dispiacere nel governare con Roberto Speranza. Che, lo ripetiamo, è – secondo lui – la causa di tutti i mali, di tutte le decisioni del governo, di cui – è giusto ricordarlo – lo stesso Salvini è azionista di maggioranza.

L’imitazione di Crozza di Salvini che attacca Speranza

“Posso dire che il ministro Speranza ha rotto le palle?”. Inizia così il video di Crozza che imita Salvini: “Sono matto io o se la scienza mi dice che posso mangiarmi una cacio e pepe in sicurezza, il ministro Speranza perché mi obbliga a magiare cracker e tonno nel tinello?”. E ancora: “Ma ci rendiamo conto che non si può più dire ‘Speranza froc*o, Speranza culattone’, perché il ddl Speranza (Ddl Zan ndr) vuol cancellare centinaia di anni di sana cultura italiana?”. Continua l’imitazione (fantastica), e ripete più vuole l’intercalare “Sono matto io?!”. E poi: “Si è mai chiesto perché finché c’è vita ci deve essere sempre Speranza? Perché Speranza deve essere sempre l’ultimo a morire!? Sono matto io o c’è un complotto dei proverbi italiani che ci impedisce di diventare gialli?! Sono matto io o non nascono più figli da quando c’è Speranza?”. Ma poi alla fine del video c’è la vera motivazione (di Crozza) per la quale il leader della Lega ce l’ha tanto con il ministro della Salute. Dice: “La Lega è calata nei sondaggi di 12 punti, ecco perché cago il ca**o a Speranza!”.