Crolla una scalinata del Globe Theatre a Roma: 12 feriti

Dodici persone, tra le quali sette studenti, sono rimaste ferite dopo il crollo di una scalinata del Globe Theatre di Roma. Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, ha detto: «Sembra che si siano sganciate le piastre di tenuta della rampa: è un fatto grave, ci spiace molto per i ragazzi coinvolti e bisogna accertare le responsabilità. Ora il Globe verrà dichiarato inagibile e non sappiamo quanto rimarrà chiuso». Il crollo è avvenuto intorno alle 12.30, quando una una scalinata del Globe Theatre, il teatro che si trova all’interno del parco di Villa Borghese, ha ceduto parzialmente.

L’assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, giunto sul posto per verificare la situazione, riguardo ai feriti ha detto: «Hanno tutti riportato traumi da caduta, sono in corso tutti gli esami clinici e sono tutti vigili e collaboranti. Al triage sono risultati tutti codici verdi e gialli, due le situazioni meritevoli di maggior approfondimento e sono relative ai due feriti trasportati uno al San Camillo e uno al Policlinico Gemelli, ma nessuno in condizioni preoccupanti».

La ricostruzione dei fatti del Globe Theatre

La scalinata ha ceduto alla fine di uno spettacolo, quando gli studenti arrivati da alcune scuole di Roma e Latina si stavano dirigendo verso l’uscita dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno pubblicato alcune foto del crollo e della successiva messa in sicurezza dell’area sull’account Twitter ufficiale.

🔴 #Roma, crollo parziale di una scalinata del Globe Theatre a Villa Borghese durante l’esodo a fine spettacolo. Coinvolti lievemente alcuni ragazzi soccorsi dai #vigilidelfuoco. In corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area [#22settembre 13:50] pic.twitter.com/nJKqLN8UOu — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 22, 2022

Roberto Gualtieri ha anche affermato che la scalinata era stata oggetto di un intervento di manutenzione proprio la scorsa estate. Il Sindaco ha aggiunto: «È chiaro che qualcosa non ha funzionato, bisognerà capire cosa è stato sbagliato, va fatta chiarezza. I vigili del fuoco stanno facendo i rilievi e poi ci sarà l’inchiesta della magistratura».