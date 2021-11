Giorgia Meloni la spara grossa su vaccini, bambini e migranti, la risposta di Corrado Formigli | VIDEO

Corrado Formigli risponde in diretta a Piazza Pulita alle parole del leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni riguardo la correlazione tra vaccini e immigrati.

Un attacco ai no vax in generale, quello di Formigli, conduttore di PiazzaPulita, programma di La7 in onda giovedì 11 novembre, che apre la puntata con un’invettiva contro chi ancora non si è vaccinato. Dopo uno sguardo generale arriva la risposta all’intervento di Giorgia Meloni a Controcorrente su Rete 4.

“Abbiamo visto leader politici spendersi di più a sostenere le ragioni dei no vax o dei no green pass che spesso sono no vax camuffati, piuttosto che cercare di smontare queste bufale. Le bufale le ascoltiamo continuamente e anche leader politici che dovrebbero avere una responsabilità particolare nelle parole che usano e nei dati che diffondono dicono delle cose assolutamente fuori dalla realtà, non provate, assolutamente propagandistiche”, dice Formigli.

E dopo aver fatto ascoltare il punto saliente del discorso del leader di FdI le risponde: “Eh no cara Meloni, le cose non stanno proprio così, qui ci sono delle fake news. Innanzitutto è falso dire che il vaccino (sui minori, ndr) non ha terminato la sua sperimentazione perché è stato approvato negli Stati Uniti dall’Agenzia Federale per il farmaco e infatti è già utilizzato negli Stati Uniti. Verrà utilizzato nel nostro paese soltanto quando l’Ema lo avrà approvato e di conseguenza anche l’Aifa, l’Agenzia del farmaco. Infatti il presidente dell’Agenzia del farmaco Palù ha detto che quando l’Ema lo approverà noi ci adegueremo. Ma c’è una cosa di più, il virus e le eventuali varianti di questo virus sono dovute nella loro circolazione a milioni di no vax italiani non certo agli immigrati che arrivano dall’Africa”, ha spiegato il conduttore.

“Lei dovrebbe saperlo benissimo che chi sbarca dall’Africa, questi disperati, vengono messi direttamente in quarantena nelle navi, vengono tamponati e passano lì tutto il periodo della quarantena prima di sbarcare. E lo sa quanto ha inciso il virus portato dagli stranieri in Italia? E parlo di tutti gli stranieri, anche i turisti. È lo 0.9% il totale, pensi quanto ha potuto influire qualche migliaio di stranieri sbarcati in Italia. Ma lei ovviamente di questi numeri si interessa poco, è molto meglio dare la colpa del virus agli immigrati, tanto si porta sempre bene a destra”, sottolinea Formigli, numeri alla mano.

E ancora: “Lei ha denunciato Roberto Saviano perché in questa trasmissione qualche mese fa di fronte alle immagini strazianti di un bambino morto per annegamento a causa di un ritardo dei soccorsi italiani in mare nel mediterraneo si è lasciato scappare la parola “bastardi”, rivolta a Salvini e a Lei. Lei ha definito questa parola “linguaggio d’odio” io credo fosse di più un’imprecazione dettata dall’indignazione, dal contesto estremamente emotivo della trasmissione e delle immagini che abbiamo visto. Ma certo c’è da dire che se il linguaggio d’odio è lasciarsi scappare un “bastardi” nei confronti di leader politici forti e perfettamente in grado di rispondere con ogni mezzo a un insulto, io credo che sia molto più un linguaggio di odio collegare in modo suggestivo e falso il vaccino di sua figlia agli sbarchi di immigrati dipinti falsamente come untori”.