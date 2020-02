«Il Coronavirus resiste fino a nove giorni fuori dai corpi»

Il Coronavirus di Wuhan può resistere fuori dai corpi ma sulle superfici come metallo, vetro o plastica fino a 9 giorni. Il Messaggero racconta oggi la scoperta di quattro ricercatori, Günter Kampf, Daniel Todt, Stephanie Pfaender, Eiker Steinmann, pubblicata quattro giorni fa sulla rivista scientifica The journal hospital infection, che pone nuovi interrogativi sulle modalità di diffusione del virus e cambia così la prospettiva dei rischi di contagio, visto che fino ad oggi si pensava che 2019-nCov potesse resistere al massimo mezz’ora fuori dai corpi. Ma Fabrizio Pregliasco ,virologo e ricercatore di igiene dell’Università degli Studi di Milano, tranquillizza:

La trasmissione avviene dunque esclusivamente attraverso le vie respiratorie?

«Per il coronavirus cinese l’occasione di contatto principale sono le goccioline più grosse di quelle che emettiamo, e devono essere assorbite in grande quantità. Per cui, per esempio, la piccola quantità che si può prendere attraverso il dito di una mano su una superficie che ha una ridottissima quantità di virus non determina una infezione efficace. Infatti, non tutte le infezioni ovvero i contatti avvenuti con il virus possono in qualche modo determinare la malattia. Per fare un paragone con altre patologie, si sa che addirittura i malati positivi per hiv hanno nella loro saliva una quantità così esigua di virus che l’efficacia di trasmissione non avviene. La cosa importante è che le prove mostrano che i più semplici e più disponibili disinfettanti agiscono in meno di un minuto».