Coronavirus: quanto durano contagio e malattia e chi può infettare

Il Corriere della Sera pubblica oggi una serie di domande e risposte su quanto durano il contagio da Coronavirus SARS-COV-2 e la malattia COVID-19 e quali categorie di persone che è venuta a contatto con il virus ci può infettare.

Per quanto tempo può durare Covid-19?

«Abbiamo persone che sono ancora ricoverate dal 24 di febbraio. Il tempo di degenza medio sui nostri primi 237 pazienti è stato di 19 giorni. La degenza media dei deceduti è di 8 giorni. È inoltre abbastanza certo che ci sono persone che stanno anche 4-5 settimane con sintomi lievi o nessun sintomo ma ancora espellono il virus e di conseguenza sono contagiosi. Poi ci sono quelli che pur con sintomi leggeri restano positivi per moltissimi giorni».

Si è contagiosi durante tutta la malattia?

«Sì è contagiosi, almeno teoricamente, per tutto il periodo in cui c’è diffusione virale. Ci sono persone che sono superspreaders, cioè che eliminano tanto virus, e altre che invece ne eliminano poco (sono quindi meno infettivi). Ma non è possibile saperlo: il tampone mi indica solo positività o negatività, senza aggiungere altre informazioni».

Quando non si è più contagiosi?

«Il contagio è ragionevolmente escludibile nel momento in cui non c’è più infezione nei secreti nasali. La certezza la dà il doppio tampone negativo a distanza di 24 ore. Per chi si è ammalato a casa, senza aver fatto il tampone, è presumibile che non sia più contagioso a partire da 14 giorni dopo la fine dei sintomi».