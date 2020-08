L’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Lombardia con i dati del bollettino della Regione: ieri ci sono stati 77 positivi con 33 casi solo nella provincia di Milano oggi il dato è in miglioramento con 55 nuovi casi.

L’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Lombardia con i dati del bollettino della Regione: ieri ci sono stati 77 positivi con 33 casi solo nella provincia di Milano oggi il dato è in miglioramento con 55 nuovi casi e un numero di tamponi comparabile a quello di ieri.

Coronavirus oggi Lombardia: i dati del bollettino del 1 agosto

Tra i positivi 9 sono ‘debolmente positivi’ e 13 sono stati scoperti a seguito di test sierologici; si registra un nuovo decesso, i ricoverati in in terapia intensiva sono 9, 2 in più rispetto a ieri. Gli ospedalizzati non in terapia intensiva sono 158, in aumento rispetto a ieri di 10 unità.

Nelle province si abbassa il dato di Milano che ieri presentava 33 nuovi positivi. Oggi sono 17 di cui 9 a Milano città. Bergamo e Brescia sono a quota 11. Monza e Brianza a 5, Varese a 3, Pavia e Mantova a 2, mentre Cremona, Como, Lodi e Sondrio hanno tutte un nuovo positivo. Solo Lecco oggi è a zero casi.