3.738 nuovi casi su 249.911 tamponi, per un tasso positività all’1,5%. 126 i morti in più rispetto al rilevamento di ieri. Questo l’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 28 maggio con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 4.147 nuovi contagiati e 171 decessi. Coronavirus Italia oggi, il bollettino del 28 maggio 2021. Articolo in aggiornamento…

Coronavirus Italia oggi: il bollettino del 28 maggio

In Abruzzo rispetto a ieri si registrano 43 nuovi casi (con un rapporto tamponi/positivi pari allo 0,9%) e 3 decessi. Il bollettino odierno della Puglia parla di 250 nuovi contagi su 7.834 tamponi per l’infezione da coronavirus processati nelle ultime 24 ore, con in calo del numero dei pazienti ricoverati e in terapia intensiva. Dieci i decessi. Oggi, venerdì 28 maggio 2021, in Friuli Venezia Giulia su 4.385 tamponi molecolari sono stati rilevati 14 nuovi contagi, per una percentuale di positività dello 0,32%. Sono inoltre 2.268 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 7 casi, per una percentuale di positività dello 0,31%. Un decesso in più rispetto al totale indicato nel bollettino di ieri. Sono 58 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (57 sono residenti), su un totale di 875 tamponi molecolari, e si registrano 2 decessi per Covid-19. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il consueto bollettino. In Toscana sono 301 i nuovi casi di positività al Covid (293 confermati con tampone molecolare e 8 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 240.812 dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Sedici i decessi registrati nelle ultime 24 ore. “Oggi su oltre 11mila tamponi nel Lazio (-470) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 27mila test, si registrano 296 nuovi casi positivi (-65), i decessi sono 11 (+2), i ricoverati sono 1111 (-50)”, ha fatto sapere l’assessore alla Salute della Regione. Sono 52 i nuovi casi di positività al Coronavirus accertati nell’aggiornamento dell’Unità di crisi regionale della Sardegna, 3 i decessi, 3.692 i test in più eseguiti. In Valle d’Aosta nessun decesso nelle ultime 24 ore e 4 nuovi casi di positività. In Calabria 105 nuovi contagi, -1 terapie intensive, 414 guariti e 5 morti. In Emilia-Romagna 258 nuovi positivi e 4 decessi nelle ultime 24 ore. In Piemonte 279 nuovi contagi e 7 decessi nelle ultime 24 ore. In Campania sono 477 i nuovi casi di coronavirus emersi su 11.115 tamponi molecolari processati. Quindici i decessi.