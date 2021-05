L’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 26 maggio con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 3.224 nuovi contagiati e 166 morti di ieri: articolo in aggiornamento.

Coronavirus Italia oggi: il bollettino del 26 maggio

In Basilicata sono 66 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2, su un totale di 1.164 tamponi molecolari, e non si registrano decessi. Lo rende noto la task force regionale con il bollettino quotidiano. I lucani guariti o negativizzati sono 170. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 4.105 (-105), di cui 4.026 in isolamento domiciliare. Sono 20.882 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 550 quelle decedute. I ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 79 (-7): al San Carlo di Potenza 25 nel reparto di malattie infettive, 26 in pneumologia, 2 in medicina d’urgenza, 1 in terapia intensiva; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 15 nel reparto di malattie infettive, 7 in pneumologia, 3 in terapia intensiva. In lieve calo il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 4 (-1). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 353.251 tamponi molecolari, di cui 324.498 sono risultati negativi, e sono state testate 201.429 persone. “Sono 255 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Veneto che su un totale di 34.754 tamponi fatti rappresentano lo 0,73 di incidenza. Calano i ricoveri in ospedale che si fermano a 773 (-60), di cui 681 in area non critica (-57) e 92 in terapia intensiva (-3), 8 i decessi nelle ultime 24 ore per un totale di 11.540 da inizio dell’epidemia”. Lo ha sottolineato il presidente del veneto, Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa dalla sede della protezione Civile di Marghera.”I nuovi casi registrati in Toscana sono 258 su 19.263 test di cui 10.906 tamponi molecolari e 8.357 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,34% (4,3% sulle prime diagnosi). Vaccini attualmente somministrati: 1.956.659″. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando i dati del bollettino regionale. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.098 tamponi molecolari sono stati rilevati 22 nuovi contagi, per una percentuale di positività dello 0,43%. Sono inoltre 2.206 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 8 casi, per una percentuale di positività dello 0,36%. Oggi non si registrano decessi, ma si riscontrano 2 morti pregresse; i ricoveri nelle terapie intensive sono 10, mentre quelli in altri reparti scendono a 46.Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Oggi nel Lazio “su 12.645 tamponi (+1.874) e quasi 13.681 antigenici per un totale di oltre 26.000 test, si registrano 318 nuovi casi positivi (+10), i decessi sono 18 (+2), i ricoverati sono 1.106 (-70). I guariti 1.733, le terapie intensive sono 177 (-8). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,5%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,2% i casi a Roma città sono a quota 159 diminuiscono ricoveri e terapie intensive”. Lo sottolinea l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato nel bollettino al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.