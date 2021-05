L’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 19 maggio con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 4.452 nuovi contagiati e 201 decessi di ieri: articolo in aggiornamento.

Coronavirus Italia Oggi: il bollettino del 19 maggio

“I nuovi casi registrati in Toscana sono 341 su 21.555 test di cui 11.593 tamponi molecolari e 9.962 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,58% (5,2% sulle prime diagnosi). Vaccini attualmente somministrati: 1.754.212″. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.063 tamponi: 2.082 nel percorso nuove diagnosi (di cui 531 nello screening con percorso Antigenico) e 1981 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 6,2%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 130 (30 in provincia di Macerata, 23 in provincia di Ancona, 52 in provincia di Pesaro-Urbino, 5 in provincia di Fermo, 14 in provincia di Ascoli Piceno e 6 fuori regione). Molise: 1 nuovi contagiati. Umbria: 47 nuovi positivi e 2 morti. Veneto: 333 nuovi contagiati e 8 morti. In Basilicata sono 68 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (66 sono residenti), su un totale di 1.253 tamponi molecolari, e si registrano 2 decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino quotidiano. Le vittime risiedevano a Picerno e Tolve. I lucani guariti o negativizzati sono 190. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 4.606 (-126), di cui 4.509 in isolamento domiciliare. Sono 20.048 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 548 quelle decedute.