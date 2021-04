L’andamento aggiornato dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 18 aprile con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 15.370 nuovi contagiati e 310 morti di ieri: articolo in aggiornamento.

Coronavirus Italia: il bollettino di oggi 18 aprile 2021

Sono 1.700 i nuovi casi di positività al coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 17.541 tamponi molecolari. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi molecolari analizzati è pari al 9,69%. I nuovi positivi risultati sintomatici sono 620. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 18 nuovi decessi, 16 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 2 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania da inizio pandemia è 5.952. I nuovi guariti sono 1.511, il totale dei guariti è 270.531. In Campania sono 146 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.529 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. In Emilia Romagna, 1.104 nuovi positivi e ricoveri in calo, 1,2 dosi vaccino somministrate.

Scende la curva dei nuovi contagi di Covid 19 oggi in Puglia rispetto a ieri, a fronte di una diminuzione del numero dei tamponi. In lieve aumento il numero dei decessi, crescono in modo costante i guariti e calano ancora gli attuali positivi e i ricoverati. Come si può osservare nel bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del Dipartimento della salute, oggi, su 10.201 test, sono emersi 1.278 casi positivi: 474 in provincia di Bari, 96 in provincia di Brindisi, 114 nella provincia Bat, 239 in provincia di Foggia, 137 in provincia di Lecce, 211 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota. Puglia: ieri i nuovi contagi erano 1.525 su 12.935 tamponi. Sono stati registrati 17 decessi: 7 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 2 in provincia Bat, 2 in provincia di Taranto. Ieri i morti erano 11. In tutto in Puglia hanno perso la vita 5.438 persone. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.084.461 test.Sono 163.355 i pazienti guariti mentre ieri erano 162.017 (+1.338). Sono 51.438 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 51.515 (-77). I pazienti ricoverati sono 2.174 mentre ieri erano 2.191 (-17). In Toscana sono 958 i nuovi casi di positività al Covid (942 confermati con tampone molecolare e 16 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 216.578 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 184.655 (85,3% dei casi totali).