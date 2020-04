L’Università di Eindhoven in Olanda con Ansys ha elaborato un’animazione in 3D, mostrata oggi ad Agorà su Raitre, che fa vedere come le goccioline di saliva percorrano nell’aria più di un metro quando si tossisce, e quindi ne servono almeno due per distanza di sicurezza. Sul sito di Ansys si spiega che a circa 1,8 metri (circa 6 piedi), il rischio di esposizione diminuisce significativamente.

Coronavirus: come le gocce di saliva percorrono più di un metro quando si tossisce

La giusta distanza di sicurezza è quindi di due metri. Le goccioline virali si diffondono rapidamente nell’aria. Le goccioline che provengono dalla tosse si diffonderanno sul viso, sul collo e sui vestiti di qualcuno a un metro di distanza. A due metri, il rischio diminuisce in modo significativo perché la gravità attira a terra le goccioline. Qualche giorno fa invece il sito internet dell’università finlandese di Aalto ha pubblicato un video che mostra in che modo il Coronavirus SARS-COV-2 può propagarsi negli spazi chiusi come quelli di un supermercato a partire da uno starnuto o un colpo di tosse. Il video è il risultato di una ricerca sul trasporto e sulla diffusione del virus responsabile di COVID-19. I risultati preliminari indicano che le particelle di aerosol che trasportano il virus possono rimanere nell’aria più a lungo di quanto si pensasse originariamente, quindi è importante evitare spazi pubblici pubblici occupati. Lo studio è stato condotto dall’Università di Aalto, l’Istituto meteorologico finlandese, il Centro di ricerca tecnica VTT della Finlandia e l’Università di Helsinki.