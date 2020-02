Il quotidiano cinese Changjiang scrive che il team di ricerca di Li Lanjuan, una delle principali scienziatecinesi nella lotta contro il nuovo coronavirus, ha annunciato martedì quello che potrebbe essere un importante passo avanti nella lotta al Coronavirus di Wuhan o 2019-nCov: test preliminari condotti vitro in un laboratorio dell’Università di Zhejiang, in Cina, hanno mostrato che due farmaci, l’Abidol e il Darunavir, potrebbero inibire il modo efficace il nuovo coronavirus

Coronavirus, l’università di Zhenjiang annuncia una possibile cura con Abidol e Darunavir

Di Li Lanjuan avevamo parlato nei giorni scorsi quando la misinterpretazione di una sua intervista aveva provocato il proliferare di storie su gatti e cani uccisi per il Coronavirus sui social network cinesi e da lì alla stampa britannica. Su Youtube è stato pubblicato questo video in cui si racconterebbe di un paziente presuntamente già curato:

Sempre la scienziata ha affermato che il farmaco anti-HIV Kelizhi, attualmente in uso, non è molto efficace e ha effetti collaterali, raccomandando di includere i due nuovi farmaci nel programma di trattamento della National Health Commission della nuova polmonite causata da coronavirus. Chen Zuobing, che fa parte dello stesso team di ricercatori, ha ricordato che i due farmaci non possono essere assunti senza la prescrizione medica. Chen, che è anche vice presidente del Primo ospedale collegato alla Zhejiang University, ha annunciato che i due farmaci sono stati usati per curare i pazienti della provincia di Hubei.

