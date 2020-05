«Il Coronavirus artificiale? Nessuno ha mai trovato prove»

Antonino Di Caro,63 anni, laurea in Medicina e Chirurgia, responsabile del laboratorio di Microbiologia dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani spiega oggi in un’intervista al Corriere della Sera che il Coronavirus che “perde forza” ed è “meno aggressivo“, come dice il noto virologo Luca Zaia, a tempo perso governatore del Veneto, non vuol dire che sia artificiale:

Il governatore del Veneto Luca Zaia però sostiene che il virus abbia perso forza velocemente e dunque potrebbe essere artificiale. Può essere vero?

«La perdita di aggressività non è un criterio per ipotizzare un’origine non naturale. Nessuno ha mai trovato segni che dimostrino sia stato manipolato in laboratorio». Cosa racconta il materiale genetico raccolto nei due database mondiali?

«Tutti i gruppi internazionali stanno studiando il virus, non è mai stata messa in campo tanta forza. Non appena viene individuata una mutazione consolidata, cioè presente in un migliaio di sequenze, viene fatta una verifica con studi su modelli cellulari o animali per verificare se queste differenze corrispondono ad una maggiore abilità dell’agente patogeno di moltiplicarsi e creare danni all’uomo».