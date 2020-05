Coronavirus: anche il test del tampone può sbagliare

Il tampone rinofaringeo resta il metodo più certo per capire se una persona è positiva al Covid-19. Eppure anche qua i margini di errore non sono pochi, spiega oggi Il Fatto Quotidiano con le parole del professor Massimo Galli: “A oggi il test con il tampone ha una percentuale di riuscita del 70%”.

Con un tale valore significa che tre persone su dieci rischiano di sfuggire al tracciamento. Molti sono i fattori di errore: l’uso superficiale del tampone, errori di laboratorio, metodologia sbagliata. Non solo. È necessario sapere in quale momento dell’infezione è giusto fare il tampone. In molti casi l’infezione prosegue oltre le sei settimane dall’insorgenza dei sintomi. Qui la carica virale è inferiore e sfugge al test. Quello che ancora non si sa è se a distanza di così tanto tempo una persona sia ancora contagiosa. In questo senso un recente studio pubblicato sul Journal of American Medical Association (Jama ) per la prima volta svela l’evoluzione virale di Covid-19 nei vari test. E, come Galli, ribadisce l’incertezza nei risultati del tampone.

Secondo uno screening fatto su 205 pazienti Covid, si legge nello studio, la positività al test nasofaringeo è risultata del 63%. Decisamente poco. Molto più alto e quindi più certo il test eseguito su campioni di lavaggio broncolaveolare (93%). Particolare confermato dallo stesso Galli. “È capitato –spiega –di avere un tampone negativo e di avere un risultato di positività nel lavaggio bronchiale”. In generale, illustra lo studio, i falsi negativi sono dovuti “a tempistiche inadeguate”. Il rischio è eseguire il test o troppo presto o troppo tardi. Secondo uno studio pubblicato dalla Johns Hopkins University il test eseguito a cinque giorni dall’insorgenza dei sintomi porta al 38% di falsi negativi, percentuale che scende al 20%se il tampone viene eseguito dopo otto giorni.