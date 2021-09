La donna è da pochissimo entrata in consiglio comunale in lista Lega, uno dei suoi ultimi atti da cittadina libera è il paragone quantomeno ardito

Continua il singolare rapporto tra Lega e governo di cui la Lega è azionista, politicamente parlando. Se Salvini vive ormai da tempo nell’occhio del ciclone, le sue posizioni sono molti giorni di lotta e sempre meno di governo, i leghisti non hanno nessun dubbio invece sulla parte da caldeggiare.

Una consigliera comunale che paragona il #greenpas alla schedatura di Hitler è indegna del ruolo e dell’istituzione che rappresenta. Zaia e Giorgetti approvano la posizione della loro consigliera Franca Mattiello? Intendono prendere o almeno suggerire provvedimenti?#Vicenza — Paolo Berizzi (@PBerizzi) September 16, 2021

La nuova eroina che paragona la linea del governo a quella di Hitler è Franca Mattiello, prossima consigliera del Comune di Monticello Conte Otto nei pressi di Venezia. “Parlerò molto volentieri di questioni amministrative quando sarò insediata ufficialmente, ma non di questo – ha detto -. E devo fare un appunto a voi giornalisti, tutti, di carta stampata e televisione: vi siete attaccati come mastini al discorso del Covid, come se non esistesse nient’altro al mondo, come se non si morisse di altro”. Effettivamente in questi ultimi due anni ci sono stati problemi più importanti.

La consigliera Franca Mattiello della Lega e il green pass come le schedature di Hitler

Il paragone come spesso accade non ha nessun senso. In questi anni di Covid in cui lei, la futura consigliera Mattiello inspiegabilmente avrebbe voluto parlare d’altro, il rapporto tra le misure di contenimento della pandemia e il nazismo è stato fatto tante volte. Sempre in maniera inopportuna, sia chiaro.

L’ultima è la vicinanza tra Ahnenpass e green pass. Il primo è una misura adottata dai nazisti per certificare la purezza della razza negli anni del genocidio degli ebrei, una definizione a volerla tradurre sarebbe quella di certificato genealogico. L’altro, è il green pass. Cosa le due carte centrino è un mistero, quello che è certezza è invece il post della consigliera: Mattiello mette sullo stesso piano di uno strumento utilizzato dai nazisti a mo’ di lasciapassare con il nostro certificato. Il tutto in pasto ad un gruppo di complottisti e no vax.