La blastata (poi rimossa) di Fassino alle proposte da televendita di Salvini

Le fantasmagoriche promesse tipiche di ogni campagna elettorale che si rispetti continuano ad avvicendarsi una dietro l’altra. Ad inaugurare il trend ci ha pensato il leader di FI Silvio Berlusconi, che nei giorni scorsi ha sfoderato il suo cavallo di battaglia, quello delle pensioni minime a mille euro, e un’altra proposta per garantire il dentista gratutito a tutti gli anziani che non possono permettersi impianti costosi.

Oggi, invece, è stato il segretario leghista Matteo Salvini a illustrare il suo programma a Venezia. Il leader del Carroccio ha detto: “Dobbiamo riprendere tutti i cantieri fermati dai signor no, dal nucleare sicuro e pulito, ai cantieri come quegli per gli invasi per l’acqua fino al ponte di Messina. No netto alla Legge Fornero – ha aggiunto – ed il ritorno a quota 41 per liberare posti di lavoro e dare la meritata pensione; sulla scuola buon senso ma didattica in presenza, basta con bimbi ed insegnanti a casa e con le mascherine”.

Il commento di Fassino (cancellato subito dopo) alle proposte di Salvini

Promesse, quelle di Salvini, commentate ironicamente su Facebook dal deputato dem Piero Fassino, che ha scritto in risposta al post di Open che riportava le parole del leader della Lega: “In più, solo fino al 25 settembre, in regalo un set di pentole acciaio inox, rete ortopedica con doghe in legno e un fantastico copriletto con il simbolo della Padania cucito a mano!!”.

Il commento in questione è stato subito cancellato dopo qualche minuto dalla pubblicazione, ma non è passato inosservato agli occhi degli utenti di Facebook. Forse si è trattato di una svista o di un errore del social media manager di Piero Fassino. Quel che è certo è che il blast c’è stato ed è diventato immediatamente virale, come ha notato la pagina Abolizione del suffragio universale.