Come Vanessa Incontrada ha reagito al caso del tapiro ad Ambra Angiolini (spoiler: non benissimo)

Poteva essere l’occasione per una riflessione costruttiva sul bullismo, l’odio e il rispetto per le donne. Invece la ex modella ha preferito bloccare i commenti e chiudersi nel silenzio

Come Vanessa Incontrada ha reagito al caso Ambra Angiolini-Striscia la notizia. Risposta? Non benissimo, per usare un eufemismo, specie se stiamo parlando di una donna che, per anni, ha rappresentato il simbolo della lotta contro l’odio, il cyberbullismo e il body-shaming: ovvero tutto quello che ha contribuito a riversare nei confronti di una collega (forse un’amica) in quei 4 minuti e 28 secondi di brutta televisione andata in onda mercoledì sera su Canale 5.

Ma andiamo con ordine. Quando il caso del tapiro d’oro ad Ambra Angiolini scoppia sui social, a finire sul banco degli imputati, insieme a Valerio Staffelli, è proprio lei, Vanessa Incontrada. Che, lungi dal riservare ad Ambra la minima solidarietà femminile, in apertura e in chiusra del servizio (e persino durante, come voce fuori campo) incalza e infierisce su di lei, vittima del tradimento di un uomo e, per questo, sottoposta a una vera e propria gogna mediatica, con tanto di battutine sarcastiche, risatine e bullismo. Un atteggiamento, quello di Vanessa Incontrada, che ha deluso profondamente migliaia di fan che per anni l’hanno sostenuta nella sua meritoria battaglia per la body-positivity e la libertà per una donna di essere come vuole e come si sente, contro ogni tabù o convenzione estetica. Fan che si attendevano, a questo punto, quantomeno una risposta da parte di Incontrada, che invece ha reagito nel modo peggiore possibile.



Come primissima mossa, mentre infuriava la polemica nei suoi confronti e si moltiplicavano i messaggi critici sul suo account, ha disattivato i commenti a tutti i suoi post su Instagram, bloccando alla radice e senza spiegazione alcuna la possibilità per chi la segue di criticarla o anche solo chiedere spiegazioni. Oggi, dopo 36 ore, Incontrada ha “mandato fuori” il suo primo post Instagram dopo la bufera: poche righe totalmente estranee alla vicenda con cui la ex modella e attuale conduttrice di “Striscia” dichiara il suo amore per il mare con una foto di lei sugli scogli in pieno autunno. Non va meglio nelle stories, dove pubblica una foto di un faccia a faccia tra lei e il suo cane. E di Ambra Angiolini? Nessuna traccia. Come non c’è traccia di scuse, riflessioni, considerazioni di qualunque genere sull’episodio o anche solo una risposta alle critiche che le sono piovute da ogni dove. Peccato perché poteva essere l’occasione per trasformare mediaticamente uno scivolone televisivo nellopportunità per una riflessione sui temi del bullismo, del rispetto delle persone e delle donne in particolare. Proprio quelle battaglie che hanno reso Vanessa Incontrada uno dei personaggi dello spettacolo più amati in Italia e non solo. A meno di clamorose sorprese nelle prossime ore, una grande occasione persa.