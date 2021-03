Come sta Gianni Morandi dopo essere stato ricoverato per ustioni

Tutto è bene quel che finisce bene. E Gianni Morandi, cantante che tutti conosciamo, pare che ne sia uscito al meglio. Aveva fatto preoccupare ieri, quando era stata pubblicata la notizia di diverse ustioni riportate su tutto il corpo. Principalmente sulle mani, ma anche sulle gambe. Caduto sulle fiamme, è stato trasportato d’urgenza prima all’ospedale di Bologna, poi al Bufalini di Cesena, dove ha sede il reparto grandi ustionati. Ma insomma, pare che ora il cantante di Monghidoro stia piuttosto bene, e che presto si riaffaccerà ai suoi fan, magari con un selfie o una foto di Anna. Come l’ultima che ha lasciato sulla sua pagina Facebook, quella scattata poco prima dell’incidente, prima di andare a bruciare i rami secchi che ha alle spalle in foto. Didascalia (con auto ironia): “11 marzo, lavori in campagna. Finalmente ho trovato i guanti della mia misura”

Ustioni Gianni Morandi, cosa è sucesso

Una giornata come le altre. Unica differenza: Gianni Morandi vede l’avvicinarsi della primavera e decide di andare nel suo giardino/campagna a raccogliere i rami secchi (come si fa di solito quando si va verso le temperature più calde), e di bruciarli per smaltirli. Li raccoglie, si scatta una foto e accende il fuoco. Ma qualcosa va storto, e inciampa nelle fiamme, finendo con mani e gambe proprio sulle sterpaglie incandescenti.

Racconta il Corriere della Sera: