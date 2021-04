“Le sue condizioni stanno migliorando, ma sappiamo che il percorso è lungo”

Lenti e costanti miglioramenti. A parlare è Niccolò, il figlio 23enne di Alex Zanardi. Dopo quel gravissimo incidente in handbike a Pienza, il mondo ha tenuto per settimane e per mesi il fiato sospeso. Le numerose operazioni per ridurre le fratture e per scongiurare tangibili effetti della forte commozione celebrare provocate dall’impatto con la pedana di quel camion hanno salvato la sua vita. Ora il campione paralimpico è in ripresa e l’ottimismo del figlio fa ben sperare per il suo futuro.

Come sta Alex Zanardi? Parla il figlio Niccolò

“Papà è cosciente già da un po’ di tempo, ormai da alcuni mesi – ha detto Niccolò Zanardi, come riportato dal quotidiano La Repubblica -. Piano piano le sue condizioni stanno migliorando. Sono piccoli passi. Ma lo sappiamo che è un percorso lungo, ci vorrà molto tempo”. Il tragitto sarà ancora molto lungo. Fin dai primi istanti, infatti, lo stato di salute del campione italiano erano apparse gravissime. Poi l’intervento dei medici e la riabilitazione hanno dato vita a nuove speranze per un ritorno a una vita già segnata dall’altro grave incidente sul circuito di Lausitzring.

Un evento tragico che, però, ha dato una nuova linfa vitale all’atleta italiano che ha saputo reinventarsi. Prima rimanendo nel mondo del motorsport, poi applicandosi con tenacia e dedizioni nelle discipline paralimpiche dove ha regalato grandi emozioni a tutti. Una consapevolezza dalla scorza dura, come quella che gli sta consentendo – a piccoli passi – di recuperare lentamente dall’ultima sfida che la vita gli ha messo davanti agli occhi.

E il figlio Niccolò sa bene che il padre potrebbe non tornare ad avere una vita come quella precedente. I medici ancora non hanno dato indicazioni su quello che potrà o non potrà fare in futuro. Al momento, però, alla sua famiglia – e a tutto il mondo dello sport (e non solo) – basta vedere il suo sorriso e quello sguardo rivolto a chi gli vuole bene.

(Foto IPP/JACKIE EVERAERDT/ACTIV IMAGES/PRESSE SPORTS)