Come creare delle calamite con foto personalizzate

Le fotocalamite non sono semplici magneti, ma sono dei veri e propri ricordi impressi su delle calamite, quindi delle immagini da avere sempre con sé, applicate su un frigorifero o un’altra superficie metallica. Infatti, su questi particolari magneti, è possibile raffigurare persone, immagini importanti e tutto ciò che si ha più a cuore. In poche parole, si tratta di uno strumento che non solo permette di arricchire l’arredamento, ma permette anche di ricordare affettuosamente una persona oppure un luogo.

Come utilizzare le calamite personalizzate?

Si può realizzare una calamita per ricordare, ad esempio, una vacanza, realizzando un souvenir con delle foto scattate direttamente sul luogo, invece che acquistare una calamita del posto realizzata con immagini standard e per niente personali. Tenere sul frigorifero le calamite personalizzate di ogni viaggio aiuta a ripercorrere con la mente i momenti più belli di una vacanza che si celano dietro lo scatto mentre si sta preparando il pranzo oppure la cena. Inoltre, se ci si dimentica un souvenir per parenti e amici, si può sempre ricorrere alla realizzazione di una calamita personalizzata direttamente da casa. Le calamite si possono personalizzare a seconda dell’ambiente in cui si vorranno conservare o dell’occasione in cui verranno regalate. Sulle calamite infatti è possibile stampare ricordi di famiglia da regalare ai parenti o foto del proprio matrimonio o di un evento importante, nel caso in cui si volessero utilizzare come bomboniera. Per realizzare una bomboniera ancora più personale in occasione di un evento come un battesimo, è consigliabile rappresentare il festeggiato; in questo modo, tutti gli invitati, potranno ricordarsi sempre di quel momento riguardando la calamita. . Per altre occasioni, invece, si possono realizzare delle fotocalamite con immagini divertenti, magari da utilizzare anche come segnaposto. Un altro utilizzo delle calamite con foto può essere quello di indicare, su un mobile di metallo, a chi appartiene ciascuna mensola in modo divertente. Oppure ancora, è possibile creare una fotocalamita dolce e romantica da regalare al proprio partner in occasione di una particolare ricorrenza, ad esempio un compleanno, un’anniversario, ecc.

Come creare le calamite personalizzate

Oggigiorno è piuttosto semplice realizzare una calamita personalizzata, fino a non molto tempo fa infatti era necessario rivolgersi ad aziende specializzate nella stampa, oggi invece è sufficiente cercare in rete il sito internet giusto. In poche parole, creare delle calamite con foto è molto semplice, ed è a portata di click. Basta rivolgersi ad un sito specializzato che offre questo servizio ed iniziare la personalizzazione delle proprie foto, scegliendo tra i vari formati proposti. Le calamite con foto più gettonate sono quelle semplici, quadrate o rettangolari, di piccole dimensioni; tuttavia, ci si può sbizzarrire e scegliere forme più spiritose, come ad esempio quelle a forma di cuore. Una volta individuato il formato preferito, si può caricare sul sito la foto (oppure più immagini) da trasformare in calamita, avendo cura di scegliere fotografie scattate in alta definizione, senza imperfezioni, in modo che il risultato possa essere ottimale. Inoltre, è fondamentale scegliere fotografie che non siano già state modificate con i programmi di editing. Infatti, i siti che si utilizzano per creare calamite con foto, generalmente permettono anche di modificare le immagini direttamente in fase di configurazione, aggiungendo scritte oppure effetti. In ogni caso, è sempre consigliabile prestare particolare attenzione a tutti i suggerimenti che il sito di volta in volta elenca durante la fase di creazione della calamita, specialmente se è la prima volta che si crea una calamita personalizzata. In questo modo infatti è possibile evitare di commettere errori derivanti dalla inesperienza. Una volta che è terminata la configurazione della calamita, è possibile effettuare il pagamento mediante una delle diverse modalità indicate dal sito internet, e attendere che arrivino direttamente presso la tua abitazione o ad un punto di consegna a seconda della propria preferenza.