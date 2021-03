Sparatoria in Colorado: a Boulder un uomo, poi fermato, ha sparato e ucciso dieci persone, tra cui un poliziotto, con un fucile d’assalto Ar-15. Un terribile filmato girato da un testimone mostra cosa è successo. Il presunto killer è stato ferito e si trova sotto custodia della polizia. “Oggi hanno tragicamente perso la vita dieci persone, tra cui l’ufficiale Eric Talley”, ha detto in una nota il governatore del Colorado Jared Polis

La sparatoria a Boulder in Colorado

Il poliziotto ucciso nella sparatoria di Boulder si chiamava Eric Talley e aveva 51 anni: è stato il primo ad arrivare al supermercato King Sooper, la scena del crimine.

Il video della sparatoria in Colorado

Un video girato da un testimone oculare a Boulder, in Colorado, racconta la sparatoria al supermercato mostrando persone distese a terra dentro e fuori il negozio. Il filmato, girato da Dean Schiller, come riporta la Cnn, fa parte di un live streaming più lungo.

DEVELOPING: Police are responding to an active shooter at a supermarket in #Boulder, Colorado. Graphic video shows multiple people injured. (GRAPHIC VIDEO) pic.twitter.com/mKKCRV9Dm8 — YWN REPORTER (@YWNReporter) March 22, 2021





Nel video si sente Schiller gridare alle persone di chiamare il 911. “Non sappiamo se c’è qualcuno che spara da qualche parte”, dice, e poi si sente chiedere a quello che sembra essere un impiegato del negozio se un tiratore è entrato nel negozio. “Sì, è entrato lì”, risponde l’uomo. “È andato in negozio?”. “È andato proprio laggiù”, risponde l’uomo. “Oh mio dio”, Schiller reagisce. E poi: “Guarda che c’è”, ma non finisce la frase perché due colpi di arma da fuoco gli impediscono di parlare. Un testimone ha poi raccontato: “Non ha detto niente. È entrato e ha iniziato a sparare”. L’uomo ha spiegato che si trovava alla cassa automatica per comprare una pizza per pranzo insieme al suo coinquilino quando un uomo armato è entrato nel negozio. L’altro testimone ha detto che l’uomo armato “ha sparato un paio di colpi, poi è rimasto in silenzio, e poi ne ha sparati altri due”. I due uomini sono riusciti a scappare dal retro del negozio.