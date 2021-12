Il padre che scioglie cocaina nel bicchiere al posto del medicinale per la figlia di 5 anni

Un’assurda storia che arriva da Ravenna, dove una bambina di 5 anni è ricovera in Ospedale dopo che il padre ha dato della cocaina alla figlia, sciogliendola in un bicchiere al posto di un medicinale. La piccola, dopo alcuni giorni in coma farmacologico, sembra essere fuori pericolo, ma i medici del Sant’Orsola di Bologna che la stanno curando temono delle lesioni permanenti. Il genitore ha parlato di un “tragico errore” e non di un gesto volontario da parte sua.

Cocaina alla figlia al posto di un medicinale, indagato il padre

Il tutto è avvenuto alla vigilia di Natale. La coppia di genitori si era appena scambiata i regali con alcuni amici. Poi, alcuni minuti dopo, la figlia di 5 anni è svenuta a terra. Priva di sensi e con le convulsioni. Padre e madre hanno immediatamente allertato il 118 che ha trasportato la piccola in Ospedale. Lì è arrivata la conferma di quel che i soccorritori avevano già pensato: la bambina aveva assunto una sostanza stupefacente.

Le forze dell’ordine, durante il sopralluogo in quella casa di Ravenna, hanno trovato l’involucro contenente quella polvere bianca che, poi, è stata etichettata come cocaina. E non solo. Come spiega il quotidiano Corriere Romagna, all’interno dell’abitazione è stato trovato anche un bilancino di precisione. E il padre della piccola, interrogato subito dopo dagli investigatori, ha parlato di “tragico errore”: invece di sciogliere nel bicchiere per la figlia della mannite (sostanza che ha effetto lassativo), ha versato nell’acqua della cocaina. La mannite, oltre agli aspetti medici, viene spesso utilizzata anche per “tagliare” la cocaina.

Anche la moglie, madre della piccola ricoverata, ha confermato la versione data dall’uomo. Ma ha detto di non essere a conoscenza, almeno fino alla vigilia di Natale, delle presenza di sostanze stupefacenti all’interno della sua abitazione. Gli inquirenti hanno deciso di indagare il padre per lesioni colpose gravissime.

