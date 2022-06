È di Cloe Bianco il cadavere trovato carbonizzato all’interno di un camper divorato dalle fiamme nei boschi tra Auronzo e Misurina, scoperto lo scorso 11 giugno, in provincia di Belluno. E porta con sé una storia di emarginazione e solitudine, xenofobia e difficoltà a sentirsi accettati. Cloe Bianco, 58 anni, originaria di Marcon (Venezia), fino al 2015 era Luca Bianco. Faceva l’insegnante di laboratorio nell’istituto Scarpa di San Donà di Piave. Un giorno decise di presentarsi in classe indossando vestiti da donna, annunciando a tutti che da quel momento il suo nome sarebbe stato Cloe. Per tutta risposta fu sospesa per tre giorni e demansionata.

La solitudine di Cloe Bianco, la donna transgender che si è suicidata dandosi fuoco in un camper a Belluno

L’inizio di sette anni di inferno, durante i quali ha cercato in ogni modo di portare avanti la sua vita con la disforia di genere: ha scritto un libro, ha curato un blog. E proprio sul suo portale, attraverso il quale parlava ad altre persone transgender, ha raccontato i suoi pensieri prima di togliersi la vita. “Il possibile d’una donna brutta – un passaggio di quanto scritto dalla vittima – è talmente stringente da far mancare il fiato, da togliere quasi tutta la vitalità. Si tratta d’esistere sempre sommessamente, nella penombra. In punta di piedi, sempre ai bordi della periferia sociale, dov’è difficile guardare in faccia la realtà. Io sono brutta, decisamente brutta, sono una donna transgenere. Sono un’offesa al mio genere, un’offesa al genere femminile. Non faccio neppure pietà, neppure questo”.

“Qui finisce tutto”

Ha lasciato una copia del suo testamento biologico e di quello olografo. “Oggi la mia libera morte, così termina tutto ciò che mi riguarda”, è il titolo del post con il quale ha annunciato la sua volontà di togliersi la vita. “In quest’ultimo giorno ho festeggiato con un pasto sfizioso e ottimi nettari di Bacco, gustando per l’ultima volta vini e cibi che mi piacciono” scrive Cloe. “Questa semplice festa della fine della mia vita è stata accompagnata dall’ascolto di buona musica. Ciò è il modo più aulico per vivere al meglio la mia vita e concluderla con lo stesso stile. Qui finisce tutto”.

Telefono Amico Italia ricorda alle persone che hanno pensieri suicidari, che è sempre in linea e a disposizione. Si può parlare con esperti, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02.2327.2327