L’afroamericano paraplegico trascinato per i capelli dalla Polizia in Ohio | VIDEO

Ancora un caso di violenza da parte della polizia americana nei confronti di un cittadino afroamericano. Questa volta le immagini arrivano da Dayton, in Ohio, dove il 39enne Clifford Owensby è stato trascinato fuori dalla sua automobile – con tanto di strattone per i capelli – da un agente che lo aveva fermato per una “sospetta presenza di droga a bordo”. L’uomo aveva spiegato, come mostra il video, di non poter scendere dalla sua vettura perché paraplegico e lì è iniziata la violenza.

TW: Police violence

Ohio police officers drag a paraplegic Black man out of his car by his arms & hair during a traffic stop.😳

He asks for a supervisor & screams for help, and cops instead pin him down & ridicule him for “making it difficult.” Horrific.pic.twitter.com/UFAps84mfE

— Qasim Rashid, Esq. (@QasimRashid) October 8, 2021