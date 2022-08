Clemente Mastella ha dato il suo numero di telefono in diretta | VIDEO

Nel bel mezzo di una campagna elettorale al vetriolo tra i vari attori dello scenario politico italiano, ecco arrivare il colpo di genio per far sentire i cittadini-elettori più vicini al mondo della politica. Il protagonista di questa vicenda è Clemente Mastella. Il sindaco di Benevento e leader del partito “Noi di Centro – Europeisti”, ha deciso di posare davanti al simbolo del suo movimento brandendo un foglio di carta con su scritto il suo numero di telefono. E, dopo le foto di rito, lo ha anche ribadito davanti alle telecamere e ai microfoni dei giornalisti presenti alla sua conferenza stampa.

La sua lista, in vista delle elezioni del 25 settembre, è stata presentata nella giornata di oggi con la conferenza stampa che ha aperto la sua campagna elettorale a Napoli. Non sarà apparentata ad altri partiti, alleanze o coalizioni. La capolista all’uninominale di Benevento sarà sua moglie, la senatrice uscente (eletta con Forza Italia il 4 marzo del 2018 e poi fuoriuscita dal partito di Silvio Berlusconi) Alessandra Lonardo.

“Noi siamo un partito a km 0. Il mio simbolo è ‘Mastella Noi di centro europeisti’, ma voglio anche fare una cosa che non fa nessuno. Provate a far chiamare a un cittadino italiano un leader politico, non trova nessuno che risponda. Io rispondo direttamente, questo è il mio numero: 335 5930411. Chiunque in Campania, in Italia, ovunque può chiamarmi e io rispondo, per esigenze che riguardano i problemi di natura elettorale, o i programmi elettorali, o fatti che possono riguardare attività di natura politica. Nessun leader in Italia dà il suo numero di telefono, io do il mio numero personale”.