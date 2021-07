Claudia Gerini è finita nell’occhio del ciclone. dopo aver annunciato alcune perplessità sulle vaccinazioni. In un batter d’occhio, ecco che il sistema paese ha polarizzato delle considerazioni che erano sembrate fin da subito abbastanza timide. Riproponendo l’eterno dilemma sul ruolo di un personaggio pubblico: è giusto che parli senza avere le opportune competenze? E soprattutto, è giusto che lo faccia in questo momento storico dove le parole pesano come macigni, tanto più se si parla di vaccini?

Perché ha affermato di non essere contraria al vaccino, ma di non averlo ancora fatto perché “timorosa” a seguito di alcuni problemi con le trombosi mentre era incinta, aggiungendo che “bisogna fare tanti esami” prima di farsi inoculare “un vaccino d’emergenza” pic.twitter.com/iXFWDeq5OX — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) July 25, 2021

Nel corso del Filming Sardegna Festival di Santa Margherita di Pula, l’attrice romana ha confessato di avere dei timori in merito al vaccino. Lei ha spiegato che non si sarebbe particolarmente dedicata al dibattito in quanto tale, ma le sue perplessità sono legate ai rischi sia pur rari che l’inoculazione comporta. “E’ un vaccino d’emergenza, e non sono io a dirlo, la Food and Drug Administration l’ha approvato in emergenza visto che non c’è una cura. Speriamo che piano piano se ne scopra qualcuna. E siccome anche in gravidanza ho avuto dei problemi per quanto riguarda le trombosi, che hanno mostrato una mia fragilità, devo stare molto attenta”, ha detto l’attrice.

La storia di Claudia Gerini che non si è vaccinata

E’ bastata una considerazione abbastanza prudente, perché scoppiasse la rivolta.

Quanto ci mettono a dire che la Gerini è una criminale egoista e ignorante? 3.. 2.. 1.. — Ana Flora Castro 💃🏾 (@AnaFloraCastro1) July 25, 2021

Effettivamente l’esasperazione che la questione vaccini ha portato con sè è costata molto in termini di popolarità in questi giorni all’attrice. L’odio che ha mobilitato le piazze e sconvolto un po’ tutto il mondo, ora ha investito anche lei. E’ vero che, sia pur legittimamente, è Gerini stessa a gettare un pochino di confusione tra le sue parole. Infatti, nonostante lei si dica scettica, confessa di aver fatto vaccinare la figlia 17enne. In attesa di aggiornamenti, la speranza è che si possa passare ad una più mite e ponderata gestione dei commenti. Soprattutto su temi decisamente di attualità oggi.