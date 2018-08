Ilona Staller, in arte Cicciolina, si arrabbia con Luigi Di Maio e annuncia di avere intenzione di lasciare l’Italia. Lo annuncia in un’intervista a Oggi nella quale lamenta che il suo vitalizio sia stato prima dimezzato e poi pignorato (ma il governo non c’entra nulla con il pignoramento).

Cicciolina contro Di Maio

“Luigi Di Maio mi ha fatto diventare il simbolo dello spreco, mi ha messo alla gogna e ora sui social mi massacrano. Sono stanca, quelli che mi hanno insultato li denuncerò uno per uno. E sto valutando di chiedere al vicepremier i danni”, ha detto l’ex pornostar al settimanale. Già che c’è, Cicciolina confessa anche di sperare di essere scelta per il Gf Vip e polemizza con una produzione che ha evidentemente un bidone dell’immondizia al posto del cuore (cit.) perché non riconosce i suoi indiscussi meriti: “Partecipano come vip cugini di secondo grado di sconosciuti e non si trova un posto per la prima pornodiva mondiale. Sono in Italia dal 1971, ma mi viene voglia di scappare”, termina.

Di recente è stato ristampato il vinile di un suo album uscito nel 1979.

Il precedente con Di Maio

Qualche tempo fa l‘attrice è stata citata dal vicepresidente della Camera in una sua conferenza stampa sui vitalizi. Subito dopo andò su Facebook a protestare contro la sua black-list, ricordando che ha preso 20mila voti per la sua elezione nel 1987, di aver fatto venti proposte di legge e di prendere 2mila euro netti di vitalizio.



Le tue dichiarazioni riguardo me mettendomi sul -Black List – è offensivo !! Chiedimi scusa ufficialmente se non sarò costretto a querelarti!! Non sai neppure e dichiari il falso che io ho fatto il deputato dal 1987-1992 per ben 5 anni !! Ho preso 20,000 voto ero seconda a Marco Pannella e per ben 5 anni ogni santo giorno andavo al parlamento!! Ho fatto 20 proposte di legge è tuttora depositata al Parlamento Italiano! Io prendo 2000 euro nette di vitalizio !

Il tuo stipendio parlamentare sicuramente è oltre 10,000 euro al mese!! Concludo di non insultarmi sui giornali perché vado via legale!! E chiedi scusa al giornale che hai menzionato anche un morto defunto da anni dicendo che prende vitalizio!! Ridicolo !!

La Staller si era arrabbiata anche in precedenza, minacciando querela sempre su Facebook:



Leggi sull’argomento: Ilona Staller si arrabbia con Luigi Di Maio